Иркутск, , 10:12 — REGNUM Правительство России выделило из резервного фонда средства, которые возместят расходы на покупку жилья жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения. Об этом 11 ноября сообщает телеграм-канал ведомства.

Наводнение Irkobl.ru

Минстрой проконтролирует доведение средств до региона и до 1 февраля 2022 года представит доклад об исполнении распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутской области во время сильных дождей летом 2019 года были затоплены почти 11 тыс. жилых домов и более сотни социальных учреждений. Несколько десятков человек погибли, более 1,5 тысячи — потребовалась медицинская помощь.

В сентябре 2019 года правительство утвердило программу восстановления жилья, объектов связи, социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на затронутой паводком территории. Отдельные разделы посвящены оказанию социальной поддержки пострадавшим гражданам.

Ранее стало известно о выделении дополнительных средств на восстановление дорог в Приангарье, пострадавших во время наводнения в 2019 году.

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