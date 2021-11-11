Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Реанимация Михаил Рифтин (с) ИА Красная Весна

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Скончались 90-летняя жительница Горно-Алтайска и житель Майминского района 67 лет. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате заболевания COVID-19 и тяжёлой двусторонней пневмонии.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 465, в том числе: 417 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.

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