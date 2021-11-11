Ханты-Мансийск, , 10:09 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 252 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (50 случаев), сообщает 11 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 250 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 11 ноября в Югре зарегистрировано 84 967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 403 человека, 1487 пациентов с COVID-19 скончался (на 12 человек больше, чем днём ранее).

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