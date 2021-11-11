Уфа, 11 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Более шести тысяч человек умерли в прошлом году от злокачественных новообразований в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Пациенты онкоцентра

Сообщается, что смертность от злокачественных образований за пять лет в республике выросла на 3,5%. В прошлом году в Башкирии от злокачественных новообразований умерло 6188 человек.

Отмечается, что в 2020 году в Башкирии первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями составила 273,4 на 100,0 тысяч. населения, за пять лет фиксируется снижение этого показателя на 15,8%.

В прошлом году в регионе взято на диспансерный учет больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования 10 093 человека, в 2016 году было поставлено на учет 13 222 человек.