Москва, , 10:03 — REGNUM За последние два-три года в России стало больше компаний, реализующих программы корпоративного волонтерства, заявили 65% опрошенных сотрудников компаний. Полагают, что их число не изменилось, 7%, стало меньше — 6%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотрудники компаний назвали основные направления волонтёрской деятельности — это помощь бездомным, инвалидам, сиротам (48%), экологическая деятельность (33%), благоустройство дворов, парков и улиц (21%), образовательная деятельность (21%), популяризация здорового образа жизни и содействие оказанию медицинской помощи (17%).

За участие в волонтерских мероприятиях сотрудники российских компаний получают почетные грамоты (37%), их фото размещаются на доске почета или на сайте организации (26%), им дарят небольшие подарки (22%), выдают премии (16%) или дополнительный выходной день (7%).По словам 97% респондентов, их компании планируют и в дальнейшем реализовывать волонтерские программы.

Опрос проведен 12 — 18 ноября 2020 года по заказу межрегиональной общественной организации «Ассоциация менеджеров». Опрошены 300 представителей российских компаний. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 5,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России будет впервые создан Национальный стандарт по участию неорганизованных групп волонтеров в ликвидации последствий ЧС.

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