Красноярск, , 10:02 — REGNUM В Красноярском крае совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Вертолёт Ми-8

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Уточняется, что инцидент произошёл 11 ноября.

«11 ноября в 13.15 (по местному времени) поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Светлогорск», — добавили в ведомстве.

Всего на борту винтокрылой машины находились три человека. Погибших нет, все члены экипажа живы.

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На месте происшествия работают десять спасателей и три единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на севере Красноярского края. по предварительным данным, сработала сигнализации «пожар в двигателе».На борту воздушного судна находились три члена экипажа и восемь пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

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