Нальчик, , 10:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии активисты Общероссийского народного фронта поддержали своим вниманием медиков ковидных госпиталей. Волонтеры собрали для людей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, сладкие подарки — пироги, торты, печенье, фрукты ‑ и передали их в медорганизации города Нальчика.

Торт

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«Угощения были переданы медикам Нальчикской городской клинической больницы №1, Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также работникам городской клинической больницы №2», — говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.

В акции «Маленькие радости для врачей» приняли участие, помимо активистов ОНФ и волонтеров-медиков, представители ресурсного центра развития волонтерства Кабардино-Балкарии, Красного Креста и другие неравнодушные жители региона. Сотрудники Красного Креста также предоставили медработникам средства защиты — костюмы, щитки для лица, маски и перчатки.