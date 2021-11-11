Майкоп, , 09:59 — REGNUM Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поручил правительству региона принять меры по снижению налоговых ставок для бизнеса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РА 10 ноября.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

Глава региона подчеркнул, что система поддержки малого и среднего бизнеса — гибкий механизм, который постоянно совершенствуется с учетом мнения предпринимателей, и в период вынужденных ограничений необходимо понимание, как меры поддержки действительно востребованы бизнесом, чтобы помощь была действенной.

«Один из актуальных запросов бизнес-сообщества — это изменение размера процентной ставки по налогу на имущество, налагаемого на коммерческую недвижимость. В связи с этим я поручил кабмину республики принять решения, направленные на снижение налоговых ставок», — подчеркнул Кумпилов.

Глава региона напомнил, что такая мера поддержки действовала в 2020 году — так, пониженная ставка по налогу на имущество организаций на 2020 год в размере 1% была введена в Адыгее для юрлиц, применяющих специальный налоговый режим.

«Ситуация не позволяет промедлений, поэтому поставил задачу перед кабмином сделать все необходимое для принятия таких решений до 1 декабря», — заявил Кумпилов.