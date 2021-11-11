Афины , 11 ноября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Комиссар Евросоюза по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс посетит Грецию с официальным визитом 11−12 ноября. Об этом сообщает AMNA 10 ноября.

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Основными темами визита Синкявичюса являются продвижение европейской «Зеленой сделки» и посещение районов, сожженных лесными пожарами в северной Аттике.

Комиссар планирует встретиться с премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом, министром сельского хозяйства и продовольствия Спелиосом Ливаносом, министром энергетики и окружающей среды Костасом Скрекасом, министром по вопросам изменения климата и гражданской защиты Христосом Стилианидесом и мэром Афин Костасом Бакояннисом.