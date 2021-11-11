Туруханский район, Красноярский край, 11 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Светлогорск Туруханского района Красноярского края 11 ноября совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Информация уточняется. Всего привлечено десять человек, три единицы техники.

По данным телеграм-канала «Борус», это был заказной рейс Валек — Игарка. На борту было три члена экипажа, они живы.

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