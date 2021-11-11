Орск, Оренбургская область, 11 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области в школе № 49, которая является одной из старейших, продолжается капитальный ремонт. Глава города Василий Козупица потребовал от подрядчика укорить темпы работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Orsk-adm.ru Ремонт школы

«Объем работ серьезный. Настоятельно рекомендовал подрядчику увеличить темп, добавить рабочих на объект. Не успеют, будем штрафовать! Есть установленный срок окончания контракта и его надо соблюдать. Какими способами строители это сделают, нас не интересует. В январе школьники должны вернуться в родные стены», — подчеркнул мэр.

Серьезные изъяны в кровле здания школы выявлены весной во время протечки крыши. Ее частичный ремонт проводился в 2012 году, а капитальный — 30 лет назад.

Напомним, в Оренбурге завершается ремонт здания школы № 3, являющейся объектом культурного наследия.