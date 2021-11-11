Хаген, Германия, 11 ноября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Генеральный консул Греции в Дюссельдорфе встретился с заместителем начальника полиции в немецком городе Хаген. Поводом для встречи стала смерть гражданина Греции во время содержания под стражей в полицейском участке Вупперталя. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на греческие дипломатические источники 10 ноября.

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Генеральный консул Греции также встретился с сотрудниками прокуратуры в Хагене, и примет участие в заседании комитета по внутренним делам парламента Северного Рейна-Вестфалии по поводу инцидента, которое состоится 11 ноября.

Посол Греции в Берлине, в свою очередь, направил письмо министру внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии с просьбой предоставить полную информацию греческой стороне об инциденте.