Самара, , 09:56 — REGNUM Свыше полутора миллионов туристов побывали за 9 месяцев текущего года в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Туризм Pixel2013

Сообщается, что в конце июля текущего года в регионе был зафиксирован рекорд по числу туристов, посетивших область за последние 10 лет. С января по сентябрь 2021 года туристский поток в Самарской области составил свыше 1 592 000 человек и вырос на 21,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«В 2021 году состоялся ряд значимых мероприятий по продвижению туристских возможностей Самарской области. Мы рассказали о регионе в Екатеринбурге, Уфе, Тюменской, Пермской областях. В этом году мы приняли участие в международных туристических выставках «MITT» и «Интурмаркет», Международном форуме-выставке «ОТДЫХ Leisure» 2021, в онлайн выставке «Знай наше: лето-2021», на этих площадках мы активно рекламировали возможности отдыха в Самарской области», — приводит пресс-служба слова заместителя министра — руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.

Отмечается, что вырос и объём трат туристов в регионе. Так, за девять месяцев этот показатель вырос на 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,246 млрд рублей.

«С января по сентябрь 2021 года выделяются ТОП-10 регионов, из которых приехали туристы: Оренбургская, Ульяновская, Саратовская Нижегородская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург, Татария, Башкирия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что большинство туристов с января по сентябрь 2021 года являлись женщинами (57,8%).