Ярославль, 11 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области принял участие в переписи населения. Об этом Михаил Евраев сообщил в своём Instagram.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Принял участие в переписи населения, онлайн — на «Госуслугах». Весь процесс занял несколько минут», — написал Михаил Евраев.

Новый глава области призвал последовать его примеру тех, кто ещё не переписался. По словам Евраева, это нужно для развития региона.

«Это важно сделать. Для всех. Потому что в том числе на основе этих данных будут приниматься важные для развития регионов решения: о строительстве дорог, школ и больниц, планировании экономики. То есть решения, которые затронут каждого из нас — в каждом городе или посёлке. Найдите, пожалуйста, время и тоже примите участие в переписи», — написал врио губернатора.

Евраев напомнил ярославцам, что перепись продлиться до 14 ноября.