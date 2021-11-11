Чебоксары, , 09:54 — REGNUM В Чувашии планируют капитально отремонтировать металлоконструкции и оборудование шлюза Чебоксарского РГСиС. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чебоксарская ГЭС Пресс-служба Чебоксарской ГЭС

Заказчиком является Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (г. Нижний Новгород). Победитель аукциона должен будет сделать капитальный ремонт металлоконструкций и оборудования шлюза № 17−18 Чебоксарского РГСиС (Чебоксарский район гидротехнических сооружений и судоходства). Шлюз расположен в Новочебоксарске в 1947 км от устья Волги, в 341 км от Нижегородского гидроузла и в 487,8 км от Самарского гидроузла.

«Назначение работ: обеспечение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений до уровня, оцениваемого как работоспособное; соответствие судоходных гидротехнических сооружений нормальному уровню безопасности; снижение вероятности угрозы возникновения аварийных ситуаций», — говорится в техническом задании.

В составе проектной документации предусматривается, в частности, ремонт двух основных двустворчатых ворот, восстановление антикоррозионной защиты механического оборудования шлюза, установка артезианских насосов в комплекте с электродвигателями, аппаратурой управления и защиты, а также прокладка кабелей питания насосов.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 167 502 650 рублей. Данные средства выделяются в виде целевой субсидии.

При заключении контракта работы должны быть завершены к 30 апреля 2023 года.

Отметим, что Чебоксарский район гидротехнических сооружений и судоходства входит в состав Чебоксарского гидроузла.