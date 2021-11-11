На ремонт шлюза на Волге в Чувашии выделили 167,5 млн рублей
Чебоксары, 11 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Чувашии планируют капитально отремонтировать металлоконструкции и оборудование шлюза Чебоксарского РГСиС. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» (г. Нижний Новгород). Победитель аукциона должен будет сделать капитальный ремонт металлоконструкций и оборудования шлюза № 17−18 Чебоксарского РГСиС (Чебоксарский район гидротехнических сооружений и судоходства). Шлюз расположен в Новочебоксарске в 1947 км от устья Волги, в 341 км от Нижегородского гидроузла и в 487,8 км от Самарского гидроузла.
«Назначение работ: обеспечение технического состояния судоходных гидротехнических сооружений до уровня, оцениваемого как работоспособное; соответствие судоходных гидротехнических сооружений нормальному уровню безопасности; снижение вероятности угрозы возникновения аварийных ситуаций», — говорится в техническом задании.
В составе проектной документации предусматривается, в частности, ремонт двух основных двустворчатых ворот, восстановление антикоррозионной защиты механического оборудования шлюза, установка артезианских насосов в комплекте с электродвигателями, аппаратурой управления и защиты, а также прокладка кабелей питания насосов.
Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 167 502 650 рублей. Данные средства выделяются в виде целевой субсидии.
При заключении контракта работы должны быть завершены к 30 апреля 2023 года.
Отметим, что Чебоксарский район гидротехнических сооружений и судоходства входит в состав Чебоксарского гидроузла.