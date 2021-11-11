Кызыл, 11 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. На территории Тувы будет создана сеть государственных топливных складов. Это предложил глава республики Владислав Ховалыг в качестве меры борьбы с перекупщиками, не позволяющими снизить цены на уголь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Александра Майер (Кеня) ИА REGNUM Фасовка угля в мешки

Ранее принятое постановление о снижении розничных цен на уголь фактически саботируется перекупщиками, решившими на этом заработать. Главе региона поступают десятки сообщений от жителей районов о завышении цен на топливо. В связи с этим предложено вернуться к советскому опыту районных и городских топливных пунктов.

«Речь идет о централизованных поставках, где райтопы и гортопы выполняли роль перевалочных баз, на которые уголь доставлялся из разрезов и затем распределялся по потребителям. По сути, они работали как современные магазины — каждый мог заказать здесь для себя уголь с доставкой», — отметили в правительстве.

По предварительным оценкам, выстраивание логистики перевозки угля от Каа-Хемского разреза до каждого района потребует не менее 40 млн рублей. Понадобятся грузовики малой тоннажности, забетонированные площадки в райцентрах, укомплектованные всем необходимым, в том числе весами и охраной.

В рамках эксперимента в трёх районах Тувы уже в ноября запустят две разные модели организации поставок. В одном угольный склад передадут в ведение республиканского министерства, в двух других — товариществам собственников жилья. По итогам эксперимента будет решено, какой вариант необходимо развивать дальше.