Орел, , 09:52 — REGNUM Аукцион на предоставление кредитных ресурсов объявило правительство Орловской области, об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы закупки.

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Конкурс на «Услуги по предоставлению кредитных ресурсов правительству Орловской области на погашение долговых обязательств Орловской области в виде возобновляемой кредитной линии» объявлен 9 ноября, сам аукцион намечен на 29 ноября.

Согласно документам, правительство Орловской области хочет получить доступ к кредитной линии с лимитом в 1 096 937 638,53 руб. на срок до 365 дней, ставка кредитования должна составить не более 8,5% годовых (93 239 699 руб.)

На 1 октября 2021 года, согласно данным Минфина, госдолг Орловской области составляет 20 млрд 480,8 млн рублей, причём основная часть кредитов приходится на бюджетные.