Иркутск, 11 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Жители Якутии, Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев, семьи которых приехали на заработки и получили временное жилье в советские и постсоветские годы в период промышленного освоения районов, смогут быстрее переселиться в комфортные квартиры. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщает телеграм-канал российского правительства.

Жилье

Регионам выделят дополнительные средства, которые направят на строительство домов и социальные выплаты для покупки нового жилья. Работа ведется по поручению Президента России. Кроме того, изменится госпрограмма, по которой предоставляют жилье переселенцам.

Согласно новым правилам, получить новую квартиру или деньги на ее покупку смогут не только граждане, которым выделили временное жилье, но и члены их семей. В программу войдет временное жилье, предоставленное до 30 марта 1999 года.

Полностью сняты ограничения по сроку обращения для получения нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным кредитного рейтингового агентства НКР, цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменение параметров льготной ипотеки.

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