Златоуст, Челябинская область, 11 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Жительница Златоуста Челябинской области предстанет перед судом за незаконный оборот немаркированных табачных изделий. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Medkarta.com Табак

По данным следствия, она приобрела продукцию у неизвестных лиц, а затем хранила у себя в киоске с целью продажи горожанам. Всего у неё выявили более 10 тыс. пачек. В июле все табачные изделия были изъяты.

Общая стоимость табака превысила 600 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Златоустовский городской суд.