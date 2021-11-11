Афины , 11 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против греческой ежедневной газеты Dimokratia в прокуратуру Анкары. Об этом сообщает данное издание 10 ноября. Иск конкретно направлен против директора газеты, двух главных редакторов и журналиста, говорится в сообщении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследует газету Dimokratia и хочет приговорить четырех ее сотрудников к тюремному заключению в Турции, которое может достигать пяти лет. Это первый случай, когда глава иностранного государства выступил против греческой газеты, причем по политическим причинам, как явствует из текста иска, направленного прокуратурой Анкары», — отмечается в сообщении издания.

Причиной этого судебного иска, сообщает газета, стал ругательный заголовок на первой странице номера от 18 сентября 2020 года. В заголовке, отмечают журналисты издания, «выражено возмущение большинства греков серией оскорбительных сообщений как самого Эрдогана, так и его министров или советников в период незаконных морских исследований, проведенных судном Oruc Reis».

Журналисты газеты отметили, что отказываются участвовать в соответствующем судебном разбирательстве, основанном на «пародийном иске Эрдогана», и считают честью, что «турецкое руководство характеризует газету Dimokratia как препятствие для своих экспансионистских и опасных планов».