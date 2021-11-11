Сеул, 11 ноября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В октябре 2021 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $19,92 млрд, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Полупроводники NXP

Согласно опубликованным данным, экспорт полупроводников вырос на 28,4% в годовом исчислении, до $11,23 млрд, дисплеев — на 5,8%, до $2,24 млрд.

Поставки в Китай выросли на 25,2%, во Вьетнам — на 10,9%, в США — на 29%, в ЕС — на 6%.

В октябре импорт информационно-коммуникационных технологий вырос на 18,5%, до $12,11 млрд. Профицит торгового баланса составил $7,81 млрд.