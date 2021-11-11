Киев, , 09:49 — REGNUM Свой пост покинет министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в связи с реорганизацией его ведомства, 10 ноября сообщило издание «Украинская правда».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации журналистов, глава министерства подаст заявление об отставке 11 ноября. Ранее правительство Украины проголосовало за отделение Госкино от ведомства, которым руководит Ткаченко. Сам министр выступал против подобных шагов, поскольку такое решение «противоречит логике реформы», начатой еще до того, как он возглавил минкульт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября прошение о своей отставке подал министр обороны Украины Андрей Таран. 4 ноября новым главой ведомства стал Алексей Резников.

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