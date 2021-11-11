Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Начиная с 12 ноября автомобилистам Петербурга придется съезжать с Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга (КАД) на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе на 800 метров раньше. Об этом 11 ноября сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Съезд на КАД Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На 23 километре внутреннего кольца КАД, на участке между развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и развязкой на пересечении с проспектом Энгельса, с 12 ноября поменяется схема движения автомобильного транспорта. Для съезда на Новоприозерское шоссе (А-121 «Сортавала») в направлении Ленинградской области автомобилистам необходимо будет повернуть в направлении проезда к этим съездам на 800 метров раньше.

«Начиная с 12 ноября 2021 года, это будет постоянная схема организации дорожного движения», — подчеркнул Пузыревский.

Место нового съезда на КАД Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Отметим, что изменение схемы движения связано с завершением строительства местного проезда вдоль КАД в районе 20−23 км (внутренняя сторона) с реконструкцией существующего примыкания на 20 км (внутренняя сторона) и устройством съезда к земельному участку в районе 22 км (внутренняя сторона).

«Движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с проспектом Культуры будет осуществляться в штатном режиме, по трём полосам», — добавил Пузыревский.

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