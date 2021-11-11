Москва, , 14:24 — REGNUM Россия должна репатриировать русских из Казахстана и наложить ренту на транзит казахстанских товаров через территорию России. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Стратегической линией России в отношении Казахстана должна быть максимально быстрая репатриация оттуда русского населения», — заявил эксперт.

«Затем — переход на взимание ренты за транзит казахских товаров на мировой рынок с целью компенсировать затраты, связанные с расселением и обустройством русских репатриантов на территории России», — заключил Александров.

Напомним, что в Казахстане продолжили курс на вестернизацию и латинизацию казахского и русского языков в республике. Там также продолжают функционирование т.н. «языковые патрули», подвергающие унижениям русских граждан Казахстана. К длительному тюремному заключению был приговорён пророссийский блогер Ермек Тайчибеков. Несмотря на эти факты, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высоко оценил отношения между РФ и Казахстаном.