11 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Стоит отметить, что, насколько известно, Китай пока не создал плавучего макета американского авианосца для отработки стрельбы по мишеням, как это сделал Иран.

Александр Белов, , 11:16 — REGNUM На фотографиях со спутника, сделанных компанией Maxar 7 ноября 2021 года по поручению Военно-морского института США, видно, что Китай построил точный макет палубы — без надстройки и другого оборудования — американского авианосца класса «Джеральд Р. Форд» на ракетном полигоне в пустыне Такла-Макан, расположенной в провинции Синьцзян на западе КНР. На фотографиях также были замечены детализированные копии двух американских эсминцев типа Arleigh-Burke и еще как минимум две авианосные цели, а также корабельная цель длиной семьдесят пять метров, установленная на рельсах шириной шесть метров, пишет Себастьен Роблин в статье, вышедшей 10 ноября в The National Interest.

Авианосец USS John C. Stennis ВМС США Official U.S. Navy Page

Такая работа почти наверняка была проведена для повышения реалистичности отработки уничтожения целей с помощью все большего арсенала противокорабельных баллистических ракет на этом полигоне. Это оружие, которое, в отличие от более широко используемых ВМС крылатых ракет, набирает большую высоту, а затем с огромной скоростью врезается в цель, бросало неудобную тень на соперничество США и Китая с того самого момента, когда Пекин в 2009 году впервые представил свою ракету-убийцу DF-21D.

Ракета DF-21D, которая сама устанавливается на мобильной пусковой установке, что затрудняет превентивное ее уничтожение, имеет максимальную дальность более 1,5 тыс. км. Это означает, что она может нанести серьезные повреждения или уничтожить даже наиболее крупные авианосцы ВМС США, находясь далеко за пределами дальности действия его бортовых боевых самолетов.

Китайская баллистическая ракета средней дальности «Дунфэн-21» DF-21D IceUnshattered

С тех пор Китай представил еще несколько противокорабельных ракет. В частности, DF-26B, дальность действия которой может достигать 4 тыс. км, благодаря чему с ее помощью можно уничтожать корабли на военно-морской базе США на Гуаме. Кроме того, Китай представил несколько подобных ракет меньшей дальности, которые, по-видимому, предназначались на экспорт (M20B, CM-401, BP-12B). По некоторой информации, Пекин планирует разместить противокорабельные ракеты на своих стратегических бомбардировщиках H-6 и ракетных крейсерах Type 055.

Макеты на полигоне в Такла-Макане не первые китайские учебные цели, похожие на авианосные. Так, с 2003 года в качестве учебной цели в Шуанчэнцзы использовалась простая бетонная площадка, а на расположенном рядом с ней полигоне ракетные испытания проводились в 2013 году.

Однако новые макеты представляют собой гораздо более подробные изображения кораблей ВМС США. По данным USNI, нынешнее оборудование было сначала установлено, а затем демонтировано в 2019 году. В сентябре же нынешнего года оно вновь было возвращено на объект, судя по спутниковым снимкам. На новом объекте можно увидеть обширную аппаратуру для сбора данных о ракетных ударах, но воронок от удара не видно, что позволяет предположить, что объект еще не использовался для испытаний ракет.

Почему Китай испытывает противокорабельные ракеты в пустыне

Несмотря на их огромную скорость и дальность действия, противокорабельные баллистические ракеты никогда раньше не использовались в бою. По-прежнему нет единого мнения относительно того, насколько надежными они окажутся при поражении движущихся целей с помощью своих инфракрасных или радиолокационных устройств наведения.

Американские авианосцы и эсминцы обычно движутся с высокой скоростью в тридцать узлов и после получения предупреждения о запуске ракеты (вспышку от запуска, вероятно, можно обнаружить из космоса) будут стремиться изменить курс и покинуть зону поражения, которую может сканировать искатель ракеты. Таким образом, для выполнения своей задачи устройство наведения должно либо сканировать достаточно широкую область и уметь различать желательные и нежелательные цели, и/или оно должно получать корректировки прицеливания на полпути от дружественных средств наблюдения, отслеживающих судно-цель, — например, от подводной лодки, беспилотника или морского патрульного самолета.

Китайский беспилотник Times Asi

Первые сообщения о китайских испытаниях против авианосной цели были опубликованы в январе 2013 года на сайте Want China Times. Они были подтверждены спутниковыми фотографиями, на которых были видны две воронки рядом с похожей на авианосец конструкцией длиной 200 метров. Лишь шесть лет спустя Китай, наконец, провел успешные испытания DF-21D и DF-26B по движущимся морским целям вблизи Парасельских островов.

Очевидное возвращение Китая к наземным целевым испытаниям противокорабельных баллистических ракет, вероятно, направлено на ограничение сложностей и исключение возможности наблюдения за испытаниями в открытых зонах Тихого океана. Иными словами, ракетные силы Народно-освободительной армии не хотят, чтобы американские военные собирали почти столько же данных о китайских ракетных испытаниях, как и сам Китай.

Наземные испытания также могут оказаться менее дорогостоящими или технически сложными по организации. Благодаря же тому, что для испытаний используется меньшая по размеру цель на рельсах ракетные подразделения могут неоднократно тренироваться в поражении движущейся цели. Между тем более подробная визуализация формы палубы класса «Форд» и надстройки эсминца класса «Арли Берк» может также быть направлена на то, чтобы проверить способность устройства наведения обнаруживать и идентифицировать эти профили целей.

С другой стороны, окружающая среда пустыни создаст иные параметры как для радаров, так и для инфракрасных устройств наведения, нежели судно в море, поэтому это не совсем удовлетворительная замена.

Более того, хотя важно, чтобы китайские противокорабельные ракеты обладали большой точностью, самой по себе ее недостаточно. Это связано с тем, что такое оружие хорошо видно как для радаров, так и для инфракрасных датчиков, и ВМС США уже более десяти лет вводят меры противодействия этой угрозе, в частности, с помощью перехватчиков противоракетных ракет SM-3, а также средств радиоэлектронной борьбы и других мер противодействия наведению ракет.

Пуск SM-3 с борта крейсера-носителя управляемого оружия USS Lake Erie

Те же, кто скептически относится к китайским противокорабельным баллистическим ракетам, также утверждают, что Китаю не хватает достаточно надежных возможностей морского наблюдения, чтобы гарантированно обнаруживать и отслеживать корабли в море, необходимые для отражения ракетных атак. Не стоит забывать, что ракетным подразделениям требуется связь с военно-морскими, воздушными и космическими платформами наблюдения, чтобы знать, когда и куда направить свои ракеты. Во время конфликта американские силы, безусловно, сделают все возможное, чтобы нарушить или уничтожить наблюдателей и их каналы связи как с помощью радиоэлектронной борьбы, так и с помощью кинетических атак.

Однако подобный аргумент становится менее убедительным, поскольку Китай методично расширяет и усиливает свои возможности морского наблюдения с помощью радаров, развернутых на сети искусственных островов, дополнительных спутников, запускаемых в космос, и новых типов роботизированных подводных лодок-шпионов, разведывательных дронов и морских патрульных самолетов. На этой карте, например, показано множество перекрывающихся датчиков, которые Китай может использовать для отслеживания судов, заходящих в воды между Филиппинами и Вьетнамом.

Тем не менее отработка действий против реалистичных и движущихся целей и формирование цепочек взаимодействия средств наведения и уничтожения кажутся необходимыми предпосылками перед моделированием более сложной тактики, используемой в боевых сценариях против реактивного противника с помощью средств ПВО, таких как запуск целого залпа ракет, чтобы сокрушить оперативную группу противовоздушной обороны авианосца.

Стоит отметить, что, насколько известно, Китай пока не создал плавучего макета американского авианосца для отработки стрельбы по мишеням, как это сделал Иран.