Валенсия, Испания, 11 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Валенсия» не планирует продлевать контракт с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом 11 ноября сообщает испанское издание COPE.

Steindy Денис Черышев

Отмечается, что Черышев в «Валенсии» получил травмы всех видов, которые не позволили ему сыграть более чем в 41% матчей.

Срок контракта 30-летнего игрока заканчивается летом 2022 года, и клуб не рассматривает вариант его продления.

Напомним, летом 2019 года Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» за €6 млн.