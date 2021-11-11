Ростов-на-Дону, 11 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В лесах Ростовской области завершён пожароопасный сезон. Соответствующий приказ издан донским министерством природных ресурсов и экологии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Осень в Ростове-на-Дону

В апреле 2021 года в связи с прогнозируемым установлением высокой и чрезвычайной пожароопасности в донских лесах были введены ограничительные меры. За истекший период было зарегистрировано пять лесных пожаров. Огнём была пройдена площадь 47,8 гектара. Очаги были локализованы и ликвидированы максимально оперативно — в течение первых суток. Предотвращено возгорание на общей площади 21,3 тыс. гектаров.

К 2024 году донские лесники будут полностью обеспечены лесопожарной техникой и оборудованием.