Тбилиси, 11 ноября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Бека Давитулиани сомневается, что посол США Келли Дегнан достаточно компетентна в вопросе о содержании под стражей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом Давитулиани заявил в эфире телеканала «Палитраньюс».

Келли Дегнан

Он прокомментировал недавнее заявление американского дипломата по поводу перевода Саакашвили из тюрьмы Рустави в тюрьму в Тбилиси, где есть клиника. Дегнан призвала обеспечить более безопасное содержание экс-президента и оказать ему «необходимую ментальную и физическую помощь».

«Я не уверен и действительно не думаю, что американский посол более компетентна, чем пенитенциарная система, — отметил депутат. — Если это американский посол, это же не значит, что она априори права».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек. При этом сторонники Саакашвили более месяца заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в многопрофильную клинику, но не в тюремную, а в частную. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника.