Москва, , 14:19 — REGNUM Цели казахстанских элит — имитировать союзные отношения с РФ и максимально использовать Россию и в экономических целях. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

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«Что касается экономической интеграции, то для Казахстана это вынужденная мера, поскольку страна имеет замкнутое со всех сторон положение», — заявил эксперт.

«Основные транспортные маршруты вовне идут через Россию, и Казахстан хочет максимально использовать эти маршруты для внешней торговли», — пояснил Александров.

«Но это — тот максимум интеграции, на которую казахская элита готова пойти. Единый экономический союз им совсем не нужен. Нужна его имитация — то есть максимально использовать Россию для поддержания своей экономики, но ничего не давать взамен»,, — заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел РФ выступил с программной статьей о российско-казахстанских отношениях в «Российской газете», в которой высоко оценил уровень этих отношений.