Улан-Удэ, , 09:46 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано сразу семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, один из них был младше 65 лет.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 2051 человек.

В ковидных стационарах республики, по данным на 11 ноября, лечатся 1178 пациентов, состояние 933 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 77 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят более 4,2 тыс. носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1459 коек: занято — 1178, свободно — 281 койка. Занятость коечного фонда составляет 80,7%», — отметили в оперштабе.