Москва, 11 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. России не стоит ожидать поддержки от Казахстана в противостоянии с Украиной и тем более в случае конфликта со странами НАТО. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Казахстан был вынужден сохранить формальные отношения военно-политического союза с Россией, чтобы не допустить отделения русских регионов, которое могло быть поддержано Москвой, если бы Казахстан занял позицию сотрудничества с Западом по примеру Грузии или Украины», — заявил эксперт.

«Однако рассчитывать на реальную помощь Казахстана в случае конфликта с НАТО России совсем не стоит», — считает политолог.

«Еще более странно ожидать от Казахстана поддержки в конфликте с Украиной и признания воссоединения Крыма с Россией. В этих вопросах Астана, скорее, союзник Киева, чем Москвы», — заключил Александров.

Напомним, что после возвращения Крыма в состав России в 2014 году Казахстан не признал суверенитет России над полуостровом.