Тюмень, , 09:40 — REGNUM В Тюменской области с 1 января 2022 года вступают в силу новые тарифы на перевозку пассажиров в электричках АО «Свердловская пригородная компания». Об этом сообщает региональный департамент тарифной и ценовой политики.

Электричка darsdm

Тарифы увеличатся на 4,3% в соответствии с инфляцией по прогнозу Минэкономразвития России. К примеру, стоимость проезда для взрослого пассажира в пригородных поездах от Тюмень до Ялуторовска с 1 января 2022 года увеличится на шесть рублей и составит 144 рубля, от Тюмени до Утяшево проезд на электричке станет дороже на один рубль и составит 28 рублей.

Отмечается, что для населения стоимость проезда в пригородных поездах в Тюменской области по сравнению с другими регионами Уральского федерального остаётся на низком уровне благодаря компенсации перевозчику из регионального бюджета 59% затрат.

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