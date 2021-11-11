Абакан, , 09:40 — REGNUM Ещё 12 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в правительстве республики.

Аппарат ИВЛ Rk.gov.ru

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По данным оперштаба, умерли пять женщин (59 лет, 67 лет, 68 лет, 71 год, 84 года) и семеро мужчин (66 лет, 66 лет, 69 лет, 70 лет, 71 год, 78 лет, 80 лет).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1067 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявили 28 702 носителя коронавируса.

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