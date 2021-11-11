Вашингтон, 11 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Любые намерения увидеть Украину в НАТО неприемлемы для России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что заходящие в акваторию Чёрного моря боевые корабли стран военного блока НАТО пытаются проверить защиту Черноморского побережья и Юга России.

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