Москва, , 09:39 — REGNUM На территории стадиона «Лужники» в Москве временно демонтируют памятник вратарю Льву Яшину. Об этом 11 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Фото на память команды «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Бронзовый памятник с 1997 года находится на аллее спортивной славы стадиона. Скульптуру планируется отремонтировать в мастерской, работы запланированы на 2022−2023 годы.

«Лев Яшин — настолько значимая фигура, что память его увековечена в столице в виде нескольких монументов, памятной доски и названия улицы. Один из главных памятников появился в столице в 1997 году на аллее спортивной славы Большой спортивной арены «Лужников», — рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он пояснил, что подготовлен проект ремонта памятника, документы сейчас рассматривают специалисты департамента.