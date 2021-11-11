Москва, 11 ноября 2021, 13:45 — REGNUM Позиция МИД РФ в отношении дела Ермека Тайчибекова в Казахстане — беспомощность. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков
Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Для подчинения русского населения казахская элита использовала методы принуждения и запугивания при поддержке союзного центра», — заявил эксперт.

«По существу, нынешний политический курс Казахстана является продолжением этой линии», — отметил Александров.

«Выдавливание русских из Казахстана — главная стратегическая цель казахской элиты», — считает эксперт.

«Москва по сути продолжает выполнять функцию союзного Центра, закрывая глаза на притеснение и выдавливание русского населения с территории Казахстана, делая вид, что двусторонние отношения носят «братский характер», — пояснил политолог.

«Этим объясняется и беспомощная позиция МИД РФ в деле Ермека Тайчибекова, выступающего за реальную интеграцию России и Казахстана. Эта позиция вызывает в памяти знаковый анекдот времен Л.И. Брежнева: «Давайте задернем шторки и представим, что едем, — заключил эксперт.

Напомним, что пророссийского блогера Ермека Тайчибекова суд в Казахстане приговорили по обвинениям в якобы в разжигании межнациональной розни к семи годам заключения строгого режима. Вместе с тем, организатора т.н. «языковых патрулей» Куата Ахметова приговорили всего лишь к штрафу в 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч рублей).

Также напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью, посвящённую российско-казахстанским отношениям, в которой назвал русофобские инциденты в Казахстане «продуктом применения извне специальных информационных методик».