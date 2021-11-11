Москва, , 13:45 — REGNUM Позиция МИД РФ в отношении дела Ермека Тайчибекова в Казахстане — беспомощность. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Для подчинения русского населения казахская элита использовала методы принуждения и запугивания при поддержке союзного центра», — заявил эксперт.

«По существу, нынешний политический курс Казахстана является продолжением этой линии», — отметил Александров.

«Выдавливание русских из Казахстана — главная стратегическая цель казахской элиты», — считает эксперт.

«Москва по сути продолжает выполнять функцию союзного Центра, закрывая глаза на притеснение и выдавливание русского населения с территории Казахстана, делая вид, что двусторонние отношения носят «братский характер», — пояснил политолог.

«Этим объясняется и беспомощная позиция МИД РФ в деле Ермека Тайчибекова, выступающего за реальную интеграцию России и Казахстана. Эта позиция вызывает в памяти знаковый анекдот времен Л.И. Брежнева: «Давайте задернем шторки и представим, что едем, — заключил эксперт.

Напомним, что пророссийского блогера Ермека Тайчибекова суд в Казахстане приговорили по обвинениям в якобы в разжигании межнациональной розни к семи годам заключения строгого режима. Вместе с тем, организатора т.н. «языковых патрулей» Куата Ахметова приговорили всего лишь к штрафу в 145 тысяч тенге (примерно 25 тысяч рублей).

Также напомним, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров опубликовал статью, посвящённую российско-казахстанским отношениям, в которой назвал русофобские инциденты в Казахстане «продуктом применения извне специальных информационных методик».