Афины , , 09:47 — REGNUM Первые 2000 доз лекарства против COVID-19 производства компании Regeneron-Roche были получены Греческой фармацевтической исследовательской и технологической компанией (IFET S.A.) в среду, 10 ноября. Об этом сообщает AMNA.

Греция

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Препарат, основанный на моноклональных антителах, впервые становится доступным в Греции в контексте участия страны в программе Евросоюза по предоставлению этой новой терапии.

В объявлении IFET разъяснено, что целью данного лечения является предотвращение обострения заболевания. Лечение пациентов будет основываться на критериях, которые, как ожидается, будут определены соответствующими органами здравоохранения в ближайшее время.