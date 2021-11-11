Уфа, 11 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Свыше 3600 пенсионеров Башкирии стали участниками проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Сообщается, что данный проект в регионе стартовал осенью прошлого года. В 2020 году на его реализацию было направлено пять млн рублей. За два года в этом проекте приняли участие 3648 пенсионеров из Башкирии.

Отмечается, что туризм благотворно воздействует на физическое и интеллектуальное здоровье людей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить возможностью качественного и доступного отдыха абсолютно всех граждан. «Башкирское долголетие. Туризм» подразумевает активные путешествия для людей старшего возраста — за эти два года участники проекта побывали в интересных туристических локациях Башкортостана, многие — в первый раз. Несомненно, мы будем продолжать эту практику», — приводит пресс-служба слова председателя госкомитета республики по туризму Эльмиры Тукановой.

Отмечается, что участниками бесплатной туристической поездки в Башкирии могут стать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. В рамках этого проекта отправиться в путешествие по Башкирии можно один раз в год.