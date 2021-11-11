Москва, , 09:37 — REGNUM Пожилые люди являются главной группой риска в условиях пандемии коронавируса. Об этом на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаила Мурашко © Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей»

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«В условиях пандемии важно напомнить, что именно люди старшего возраста являются главной группой риска течения и развития осложнений при COVID-19. На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», — сказал Мурашко.

По его словам, это значит, что каждый второй пожилой гражданин России всё ещё «рискует своей жизнью, потому что пока не прошел вакцинацию».