Москва, , 09:35 — REGNUM Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис продолжит работать с командой. Об этом заявил журналистам президент клуба Андрей Ватутин.

Игра. Баскетбольный клуб ЦСКА Rsport.ru

«Я доволен работой Итудиса, но мы все не слишком довольны результатом на данный момент», — сказал Ватутин

Он отметил, что игроки, тренеры, медперсонал, клубный офис делают всё, чтобы команда побеждала. По его словам, в клубе нет никаких разговоров об отставке главного тренера.

Напомним, Итудис тренирует ЦСКА с 2014 года. Под его руководством «армейцы» дважды выигрывали Евролигу, шесть раз — Единую лигу ВТБ.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвёртое место в Единой лиге ВТБ и девятое место — в турнирной таблице Евролиги.