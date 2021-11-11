Москва, 11 ноября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Казахстан и Украина появились на политической карте мира вследствие национальной политики большевиков, и русских при этом никто не спрашивал. Об этом 11 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Руководители большевиков на IX съезде РКП(б). 1920 год

«Государство Казахстан, так же, как и Украина, является следствием национальной политики большевиков, которая изначально носила антирусский характер и была направлена на расчленение единой русской нации», — заявил эксперт.

«В результате в составе Украины и Казахстана оказались значительные территории с преобладанием русского населения», — пояснил Александров.

«Право русских на национальное самоопределение было нарушено», — констатировал эксперт.

«Это русское население никто не спрашивал, хочет ли оно жить в составе конкретной национальной республики. Оно фактически использовалось как тягловая сила для поддержания на плаву этих национальных республик. И это не считая субсидий общесоюзного Центра, изымаемых из русских регионов» — заключил политолог.

Напомним, что в «Российской газете» вышла программная статья министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о взаимоотношениях России и Казахстана.