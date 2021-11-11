Пекин, , 09:34 — REGNUM Материковый Китай в среду сообщил о 47 новых локальных случаях COVID-19, выявленных за прошедшие сутки, передает 11 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, оглашенным на ежедневном пресс-брифинге, из новых локальных случаев 21 был зарегистрирован в провинции Ляонин, 13 — в Хэнани, семь — в Хэйлунцзяне, три — в Хэбэе, два — в Юньнани и один — в Цзилине.

Также сообщалось о 15 новых завезенных случаях. По данным комиссии, за прошедшие сутки не было зарегистрировано ни новых предполагаемых случаев заболевания, ни новых смертей, связанных с COVID-19.