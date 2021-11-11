Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге двое мужчин попали под поезд вблизи станции Сортировочная Октябрьской железной дороги в Санкт-Петербурге. Один из пострадавших погиб. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Поезд

Несчастный случай произошел вечером 11 ноября. Электропоезд, двигавшийся в депо, задел двух мужчин, которые шли между железнодорожными путями. Они не успели сойти с дороги, несмотря на то, что машинист подавал сигналы повышенной громкости.

«Пострадавшими оказались жители без определенного места жительства. Одному из них на вид около 50 лет, другому — около 40 лет, — уточнили в ведомстве. — Один из мужчин от полученных травм скончался, другой госпитализирован».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.