Ульяновск, 11 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Сенгилеевском районе Ульяновской области после вмешательства правоохранителей погасили 6,4 млн рублей задолженности по зарплате работникам культуры и образования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ходе проверки трудового законодательства надзорное ведомство установило, что администрация Сенгилеевского района не принимала требуемых мер к погашению долгов по заработной плате перед 409 работниками бюджетной сферы, в том числе сотрудников муниципальных учреждений культуры и образования. По данным ведомства, за сентябрь 2021 года размер задолженности превысил 6,4 млн рублей.

По данному факту руководителю районной администрации внесено представление и заведено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок зарплаты»).

Правоохранители отмечают, что в настоящее время зарплатные долги погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2020 году прокуратурой совместно с профильными контролирующими структурами проведено свыше 1 тыс. проверок в части своевременности выплаты заработной платы, что способствовало выплате более 8 тыс. жителям почти 140 млн рублей. По итогам проверок работы конкурсных управляющих 25 предприятий-банкротов погашено 19 млн рублей зарплатных долгов.