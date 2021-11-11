Москва, , 09:33 — REGNUM Основные меры, которые нужно в первую очередь реализовать для улучшения экологической ситуации в России — модернизировать систему сбора и переработки мусора и промышленных отходов (41%), построить или модернизировать очистные сооружения (24%), обновить технологии и оборудование на предприятиях (21%), приводит данные ВЦИОМ.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициировать все эти меры по улучшению экологии в стране должны федеральные власти (36%), региональные власти (35%), сами люди (25%), администрации городов (24%) и специальные надзорные органы и службы (19%).

Для улучшения экологической ситуации в РФ крупным промышленным предприятиям следует совершенствовать технологии производства, внедрять инновации (38%), постоянно мониторить экологическую обстановку в регионе работы предприятия (33%), переходить на «зеленое производство», внедрять более экологичные технологии (31%).

Телефонный опрос проведен 22 октября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сильное негативное влияние на экологическую ситуацию в регионах России оказывают мусорные свалки (42%) и транспортные выхлопы (33%).

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