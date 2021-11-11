Джакарта, 11 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Великобритании согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в предоставлении вакцины против COVID-19, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила свою признательность Великобритании за поставку вакцин от коронавируса.

В долгосрочной перспективе страны изучают возможности сотрудничества для обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности в области здравоохранения, в том числе путем укрепления сотрудничества в фармацевтической промышленности.

Великобритания привержена совместной работе по укреплению здравоохранения и обеспечению доступа всех стран к цепочкам поставок вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила целых 17 провинций Индонезии, в которых наблюдается тенденция к снижению показателей вакцинации против коронавируса.