Кишинёв, , 09:33 — REGNUM Резкий рост тарифа на потребление газа в Молдавии может привести к экономическому кризису в стране. Об этом экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в эфире телеканала NTV Moldova.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас в структуре семейных бюджетов порядка 43% расходов приходится на потребление (питание, одежду и т.д.), на оплату счетов — 16%. Мы посчитали, что при новых тарифах доля счетов за энергию достигнет 80%», — сказал Додон.

Он отметил, что из-за не только начнётся кризис неплатежей за услуги ЖКХ, но и снизится уровень потребления. Если жители будут меньше покупать, то предприятиям придётся сокращать производство и уменьшать количество рабочих мест.

«Это уже цепная реакция. Выходить из этой сложной ситуации будет очень сложно», — заявил лидер «социалистов».

По мнению Додона, избежать кризиса можно, если найти возможность компенсировать населению рост тарифов.

Напомним, в Молдавии с ноября стоимость газа для населения выросла в 2,4 раза — с 4,3 до 11,08 леев (до 45 рублей) за 1 кубометр.

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