Челябинск, 11 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Челябинске 38-летнего гражданина осудили за избиение врача. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в июне он дебоширил в приёмном покое одной из больниц. Один из врачей сделал ему замечание и получил удар в лицо.

Подсудимый признал вину ми принёс потерпевшему извинения. Суд учёл его предыдущую судимость за особо тяжкое преступление и назначил девять месяцев условно с годичным испытательным сроком.