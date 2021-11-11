Барнаул, 11 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Барнауле завершилась модернизация старой угольной котельной на улице Анатолия. Источник начал производить тепло, используя природный газ. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

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Котельная на улице Анатолия, 193а за год выбрасывала в атмосферу около 30 тонн загрязняющих веществ. Никаких систем очистки на котлах никогда установлено не было, а работали они с 1992 года, обеспечивая теплом школу и шесть частных домов.

За то время, что котельная находится в управлении СГК, с декабря 2019 года, жалоб от жителей на качество отопления не поступало. Но сажа, разлетающаяся из низких труб котельной, не оставалась незамеченной. По предварительным подсчетам, перевод котельной на газ, сократит выбросы в 37 раз.

Процесс замещения котельных в Барнауле идет не первый год. Планируется, что к 2026 на обслуживании СГК в Барнауле останется 30 котельных, с учетом модернизированных.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Барнауле стартовал 21 сентября 2021 года. Особое внимание при запуске тепла уделено социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям.

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